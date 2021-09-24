الخفاجي: انتهاء أزمة البنزين في ذي قار

2021/09/24 | 09:08 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن محافظ ذي قار احمد الخفاجي، اليوم الجمعة، انتهاء ازمة شح البنزين في المحافظة.وذكر المكتب الإعلامي للمحافظ في بيان، ان “المحافظ احمد غني الخفاجي تجول، مساء الخميس في عدد من شوارع مدينة الناصرية معلناً انتهاء ازمة شحة الوقود التي كان سببها تأخر وصول المنتج المستورد الى المؤانئ العراقية”.وأضاف انه “يتابع بشكل شخصي […]

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