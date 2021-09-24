الغرق - ساطع هاشم

2021/09/24 | 09:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ساطع_هاشم جلست بضجر امام شاشة التلفون الصغيرة، وهي تتابع الاخبار العالمية وتفكر باشواك المستقبل امامها وقت الشدائد القادمة وهي بلا عمل او وظيفة ولا زواج ينتظرها فالزواج سر مقدس وكل الاسرار المقدسة كريهة وحقيرة عندها، وهي تكره المقدسات منذ ان خُلقت، فالمرأة خلقت لمتعة الرجل كما يقول دينها الحنيف، الذي لم يقل لها لماذا خُلق الرجل، ثم أبعدت التلفون عنها فقد اصبح هذا مصدراً للبلاء عليها، وقالت:لو تحكمت الإن ......





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