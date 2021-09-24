نساء أمل-3- - نادية خلوف

2021/09/24 | 09:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نادية_خلوف تقول أمل التي هي ليست أمل التي نعرفها: أؤمن بالحريّة الشخصيّة!تجيبها أمل ، وهي ليست أمل التي نعرفها: عظيم! هل لك أن تشرخي لنا قليلاً؟ -بالتأكيد.



أنا مثلاً اخترت زوجي الثاني لآنّه يحبني ، يفهم على مشاعري ,-أحسدك .



كيف التقيت بزوجك الثاني؟ بعد أن رماني زوجي الأول في مكبّ النفايات لم يأت ثان ، مع أنني أصغر منك بعشر سنوات.



هل لك أن تشرحي لي خطة ما كي ألتقي بزوج ، أصبحت الحياة لديّ قاسية ......





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