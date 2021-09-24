ما بين ترك والقراي.. (اي كوز ندوسه دوس)! - بثينة تروس

2021/09/24 | 09:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#بثينة_تروس من الواضح ان فلول الاخوان المسلمين لم يعوا الدرس الأول للثورة بعد، بأن الردة لعهود الظلام مستحيلة، وان الشعب يقوده شهداء ثورة ديسمبر حتى اعتاب الديموقراطية، وان تعثر وشق الطريق! وما قام به الناظر القبلي محمد الأمين ترك في شرق البلاد من قطع للطرق البرية، ومطالب انفصالية، يرفد في مكائد ومعارك الفلول، في حين بلغت الخسائر المادية الفادحة نتيجة تعطيل موانئ بورتسودان وسواكن، وقفل الطرق البرية، خلال 4 ......





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