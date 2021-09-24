2021/09/24 | 09:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني قفزت أسعار النفط، الجمعة، إلى أعلى مستوياته في أكثر من شهرين، مدعومة بتنامي الطلب على الوقود وتراجع مخزونات الخام الأمريكية، إذ لا يزال الإنتاج متعثرا في خليج المكسيك بعد إعصارين.وجرت تسوية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أسعار النفط تشهد قفزة هي الأعلى منذ شهرين المركز الخبري الوطني.

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