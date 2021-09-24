أردوغان: المسار الحالي للعلاقات الأميركية - التركية لا ينبئ بخير



أردوغان: المسار الحالي للعلاقات الأميركية - التركية لا ينبئ بخير
2021/09/24 | 09:16 - المصدر: آي كيو نيوز
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