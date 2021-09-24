 قاتل جورج فلويد يستأنف الحكم الصادر بحقه

2021/09/24 | 09:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استأنف الشرطي الأميركي السابق ديريك شوفين حكم السجن الذي صدر بحقه بتهمة قتل الأميركي الأسود جورج فلويد عام 2020، وفقا لوثائق قضائية نشرت الخميس.

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