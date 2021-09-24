مورينيو يعادل رقم أليغري القياسي

2021/09/24 | 09:26 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ ذكرت شبكة “أوبتا” للإحصائيات أن البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب روما، حافظ على سلسلة اللاهزيمة (على ملعب فريقه) الخاصة به في الدوري الإيطالي للمباراة الـ41 على التوالي.وعادل مورينيو بذلك رقم الإيطالي ماسيميليانو أليغري، الذي حققه مع يوفنتوس بين سبتمبر 2015 وسبتمبر 2017، حيث لا يتفوق عليهما أي مدرب آخر منذ بداية عصر الـ3 نقاط […]

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