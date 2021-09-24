كيف نختار الزبادي المفيد للجسم

2021/09/24 | 09:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة-واعأعلن الدكتور ميخائيل غينسبورغ، خبير التغذية الروسي، ان عند اختيار الزبادي يجب التأكد من أنه لا يحتوي على نسبة عالية من سكر اللاكتوز.واشار الخبير، إلى أن "الحليب يحتوي على 5 بالمئة من سكر اللاكتوز، الضار كبقية أنواع السكر الأخرى مثل الفركتوز والسكروز،مبينا انه"يجب أن تكون نسبة هذا السكر في الزبادي أقل مما في الحليب لأنه خلال عملية التخمر، يتحول قسما منه إلى حمض اللاكتيك".واضاف ان" الزبادي المحتوي على السكر، ضار كبقية المشروبات المحلاة،وكل شيء في الزبادي مفيد باستثناء السكر بيفيدوبكتيريوم Bifidobacterium والبوتاسيوم وبروتينات سهلة الهضم".وتابع "ولكن نسبة الدهون في الزبادي ليست مؤشرا مهما كما كان يعتقد سابقا،لذلك لا ينصح بتناول الزبادي الخالي من الدسم فقط،لأن إزالة الدهون سيف ذو حدين، فهناك أشياء مثل فيتامينات А وD مرتبطة بالدهون،كما أنه كلما كانت نسبة الدهون في الزبادي قليلة، قلّت نسبة البروتينات فيهوبين "إذ لم تضف البروتينات إلى الزبادي، فإن نسبتها ستكون 2.5-3 بالمئة، استنادا إلى محتوى الدهون فيه".وينصح الخبير بتناول الزبادي المحتوي على المكسرات والحبوب والثمار، كما يمكن إضافته إلى دقيق الشوفان.المصدر: روسيا اليوم

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