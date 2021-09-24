وزارة الداخلية تنفي احتراق الدفاتر الامتحانية لطلبة السادس الإعدادي

2021/09/24 | 09:30 - المصدر: وكالة ناس

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تداولت صفحة اخبار وزارة التربية خبر نصه

انباء عن احتراق دفاتر طلبة السادس الاعدادي

بسبب إندلاع حريق داخل وزارة التربية في بغداد .

بالحقيقة مديرية الدفاع المدني العامة اوضحت ان

فرق الدفاع المدني تخمد حادث حريق كرفان داخل وزارة التربية .وان حادث الحريق اندلع في كرفان مشيد من الواح السندويج بنل سريع الاشتعال يحتوي على مواد مستهلكة داخل ساحة وزارة التربية في منطقة القصر الابيض وسط بغداد .

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