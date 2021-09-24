برشلونة يواصل نزيف النقاط في “الليغا”

2021/09/24 | 09:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني واصل برشلونة نزيف النقاط بتعادله من دون أهداف مع مضيفه قادش في المباراة التي جمعتهما يوم الخميس، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر الدوري الإسباني لكرة القدم “الليغا”.ولم يتمكن أي […]

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