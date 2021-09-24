بيان رسمي حول انباء احتراق الدفاتر الامتحانية نتيجة حادثة وزارة التربية

2021/09/24 | 09:33 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فندت وزارة الداخلية، الجمعة، الانباء التي تحدثت عن تعرض الدفاتر الامتحانية لطلبة السادس الإعدادي إلى الاحتراق نتيجة حادثة في مبنى الوزارة وسط العاصمة بغداد.

وقالت وزارة الداخلية، (24 أيلول 2021)، إن "صفحة أخبار وزارة التربية تداولت خبر نصه؛ أنباء عن احتراق دفاتر طلبة السادس الإعدادي بسبب اندلاع حريق داخل وزارة التربية في بغداد، والحقيقة أنّ مديرية الدفاع المدني العامة أوضحت أن فرقها أخمدت حادث حريق كرفان داخل وزارة التربية".

وأكد بيان الداخلية، أن الحادث طال مخزنا "يضم مواد مستهلكة".

من جهتها أعلنت مديرية الدفاع المدني، تمكن فرقها في وقت متأخر من ليلة الخميس من "اخماد حادث حريق اندلع في كرفان مشيد من الواح السندويج بنل سريع الاشتعال يحتوي على مواد مستهلكة داخل ساحة وزارة التربية في منطقة القصر الابيض وسط بغداد".

واكدت المديرية ان فرق الاطفاء "طوقت وعزلت فرق الدفاع المدني النيران وابعدت خطر انتشارها الى الشواغل القريبة من موقع الحادث وانهت الحريق دون تسجيل اصابات بشرية مع تحجيم اضرارها المادية".

وطلبت المديرية "فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد اسباب اندلاع بادئ الأمر داخل الكرفانات المذكور".

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