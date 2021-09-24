داعش خرسان يرفع وتيرة هجماته ضد طالبان في جلال أباد

2021/09/24 | 09:41 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت مدينة جلال أباد الواقعة شرق أفغانستان ارتفاعا بوتيرة الهجمات التي ينفذها تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام في أفغانستان والذي يعرف باسم "داعش خرسان" ضد حركة طالبان المسيطرة في البلاد.

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