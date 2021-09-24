2021/09/24 | 09:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان (يمين) ونظيره الأميركي أنتوني بلينكن خلال مؤتمر صحافي في وزارة الخارجية الفرنسية بباريس، في 25 حزيران/يونيو 2021 © تصوير مشترك/ا ف ب أندرو هارنيك الامم المتحدة (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – تعهدت الولايات المتحدة الخميس الانتقال من الأقوال إلى “الأفعال” بغية التغلب على الأزمة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن تتعهد الانتقال من الأقوال إلى الأفعال لحل الأزمة مع باريس) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واشنطن تتعهد الانتقال من الأقوال إلى الأفعال لحل الأزمة مع باريس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).