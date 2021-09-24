صفقة الغواصات النووية.. ماذا دار بين بايدن وماكرون في آخر اتصال بينهما؟

2021/09/24 | 09:48 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتفق الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون على أنه كان من الممكن تجنب التوترات التي أعقبت انهيار صفقة الغواصات الفرنسية الأسترالية، وفقًا لنسخة فرنسية من البيان المشترك عقب مكالمة دارت بين الرئيسين.تقرير مراسلنا، سيريل فانير.

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