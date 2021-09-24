لعشاق التصوير.. شرح مفصل لميزة جديدة في كاميرا

2021/09/24 | 09:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعد "الوضع السينمائي"، أحد الإضافات الأكثر إثارة للاهتمام في هاتف آيفون 13، ويسمح للمستخدمين بتسجيل فيديو، والتركيز (فوكس) على شيء معين، وجعل بقية الأشياء غير واضحة (بلور).

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