2021/09/24 | 09:52 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني اعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه سيلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين الاربعاء المقبل لبحث العلاقات الثنائية وآخر التطورات على الساحة السورية.ونقلت وكالة انباء الاناضول التركية الرسمية عن اردوغان في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اردوغان وبوتين يبحثان الأربعاء المقبل الملف السوري المركز الخبري الوطني.

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