(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ رجحت دراسة جديدة أن كوكب المريخ قد لا يكون مؤهلا لاستضافة حياة على سطحه، وذلك بسبب صغر حجمه، والذي لا يؤهله لاستيعاب كميات كبيرة من الماء.وذكرت دراسة جديدة نُشرت، يوم الاثنين الماضي، في مجلة “Proceedings of the National Academy of Sciences” إن المريخ فقد أثناء تكوينه المزيد من الماء والمواد المتطايرة الأخرى أكثر […]

ظهرت المقالة علماء يرجحون عدم صلاحية المريخ للحياة..



فما السبب؟ أولاً على الايام نيوز.

