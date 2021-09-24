رئيسي يدعو لتنشيط التبادل التجاري وتفعيل الأسواق الحدودية مع العراق - عاجل

2021/09/24 | 09:59 - المصدر: بغداد اليوم

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نوه رئيس الجمهورية الايراني، ابراهيم رئيسي، إلى أهمية قرب محافظة "ايلام" من العراق، واعتبرها ميزة هامة يمكن استخدامها لزيادة التبادلات عبر الحدود، فيما أكد ضرورة تفعيل الاسواق الحدودية وتنشيط التبادل التجاري عبر الحدود.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه لدى وصوله الى مدينة ايلام صباح اليوم الجمعة، في زيارة تفقدية للمحافظة ، أوضح رئيسي انه سيتخذ خلال هذه الزيارة خطوات مهمة تساهم في تطوير المحافظة على الاصعدة المختلفة.

واشار الى موقع محافظة ايلام وكونها تحد جمهورية العراق ، داعيا الى تفعيل الاسواق الحدودية وتنشيط التبادل التجاري عبر الحدود الأمر الذي سيزيد من صادرات هذه المحافظة الى العراق.

وأكد رئيس الجمهورية، أن أهم الطاقات التي تتمتع بها محافظة ايلام هي الطاقات البشرية الفاعلة وخاصة الشباب ، موضحا ان بامكان هذه الطاقات أن تنشط في ميادين الزراعة والصناعة والقطاعات المختلفة.

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