هذه الأطعمة تدمر خلايا الدماغ

2021/09/24 | 09:59 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ منوعاتالوجبات السريعة مضرّة بالصحة، وأيضا لها آثار سلبية على الدماغ.في المقابل هناك أغذية مفيدة للدماغ والخلايا العصبية، فما هي؟ويؤكد خبراء التغذية إن بعض العناصر الغذائية مهمة بشكل خاص للدماغ والخلايا العصبية، ومع تناول هذه الأطعمة يمكن منع الخرف أو تأخير ظهوره.كما يوصي خبراء التغذية باتباع نظام غذائي متوازن، وفقا لتقرير في …

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