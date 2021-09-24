2021/09/24 | 10:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

في كشف جديد يعطي معلومات مغايرة عن بدء الحياة في الأميركتين، عثر فريق من الباحثين على آثار أقدام بشرية تعود إلى نحو 23 ألف عام.

وحسب هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، فإن الكشف الذي توصل له فريق باحثين بريطاني، يعني أن البشر وصلوا إلى الأميركتين قبل حوالي 7 آلاف عام مما كان يعتقد سابقا.

وكان استيطان البشر للأميركتين محل جدل لعقود، وسط اعتقادات أنه بدأ قبل نحو 16 ألف عام، قبل أن يجد فريق باحثين من جامعة بورنماوث آثار الأقدام في ولاية نيو مكسيكو الأميركية.

وتشكلت الآثار في الطين الناعم على أطراف بحيرة ضحلة، تشكل الآن جزءا من منطقة الرمال البيضاء في نيو مكسيكو.

وبناء على أحجامها، تعود اثار الاقدام إلى بالغين ومراهقين وأطفال كانوا يسافرون ذهابا وإيابا، وفق باحثي الجامعة البريطانية.

ويمكن للاكتشاف أن يغير وجهات النظر حول وقت استيطان الإنسان للأميركتين، كما يشير إلى أنه ربما كانت هناك هجرات كبيرة لا يعرف عنها العلماء شيئا الآن، ويثير أيضا احتمال أن تكون هذه المجموعات السكانية السابقة قد انقرضت.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اكتشاف آثار أقدام عمرها 23 ألف سنة.. لمن تعود؟) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اكتشاف آثار أقدام عمرها 23 ألف سنة.. لمن تعود؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).