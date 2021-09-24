صالح لوزير الخارجية الفرنسي: نعمل على نزع فتيل الأزمات في المنطقة

2021/09/24 | 10:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الجمعة، في محل إقامته في نيويورك، وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، حيث بين له ان العراق يعمل على نزع فتيل الأزمات في المنطقة.

وقال بيان لرئاسة الجمهورية، ان "اللقاء كان على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة، حيث بحث معه العلاقات العراقية الفرنسية المتنامية وسبل تطويرها في مختلف المجالات بما في ذلك الاقتصادية والتجارية والمساهمة الفرنسية في دعم العراق في مكافحة الإرهاب والمساعدات الإنسانية.

وأكّد الرئيس برهم صالح أن العراق يتطلع إلى دعم الأصدقاء والحلفاء من أجل تعزيز أمنه وضمان استقراره ورفاهية شعبه، والعمل على نزع فتيل الأزمات في المنطقة، والتأكيد على الدور الحيوي للعراق في ذلك.

وأضاف حسب البيان، أن العراق يواصل حربه ضد خلايا الإرهاب وترسيخ أمنه واستقراره والانفتاح الاقتصادي والتجاري، والعمل الوثيق في مجال حماية البيئة ومعالجة الآثار الكبيرة للتغير المناخي على المستوى الوطني وبالتنسيق الإقليمي والدولي.

من جانبه أكد الوزير جان إيف لودريان، التزام بلاده دعم أمن واستقرار العراق، وتعضِيد جهوده الكبيرة في تخفيف توترات المنطقة وضرورة عودة العراق لدوره المحوري فيها، وتعزيزَ التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين

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