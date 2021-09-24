التربية تعلن تفاصيل إخماد الحريق الذي اندلع داخل مبناها وسط بغداد

2021/09/24 | 10:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة التربية، اليوم الجمعة، عن تفاصيل إخماد الحريق الذي اندلع داخل مبناها وسط بغداد، فما اشارت الى ان وزير التربية وجه شكره لفرق الدفاع التي شاركت في اخماد الحريق الذي اندلع في احدى كرفانات الوزارة وابعدت خطر انتشاره

واوح بيان للوزارة تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه ان "وزيرها علي حميد الدليمي وفي اتصال هاتفي مع وزير الداخلية اوضح له شجاعة وهمة رجال الدفاع المدني وحماية المنشآت الذين استطاعوا بسرعة كبيرة من اخماد الحريق الذي اندلع داخل احد الكرفانات المشيدة من ألواح السندويج بنل، بين وزارة التربية و الصناعة نتيجة تماس كهربائي".

وأضاف أن "انتباه وفطنة رجال حماية المنشآت حالت دون توسع النيران وتتطويقها وابعاد خطر انتشارها حيث انتهى الحريق دون تسجيل اصابات أو خسائر بشرية مع تحجيم الاضرار المادية".

واشار الى ان "الدليمي إلتقى بالضباط والمنتسبين من رجال الدفاع المدني وحماية المنشأت في موقع الحادث ووجه اليهم الشكر والعرفان لما بذلوه من جهود وطنية مخلصة لتلافي الخطر وانهائه وقد وجه بمكافأتهم على جهودهم وشجاعتهم".

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