2021/09/24 | 10:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة التربية، اليوم الجمعة عن تمكن فرق الدفاع المدني التابعة لوزارة الداخلية ومنتسبي حماية المنشآت من إخماد حريق اندلع منتصف الليل في احد الكرفانات التابعة لقوة حماية الوزارة.ونقل بيان للوزارة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التربية تكشف ملابسات حريق أندلع داخل مقر الوزارة المركز الخبري الوطني.

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