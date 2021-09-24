حزب الله يعلن وصول باخرة الوقود الإيرانية الثانية

2021/09/24 | 10:38 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن حزب الله اللبناني، صباح الجمعة، عن وصول باخرة الوقود الإيرانية الثانية إلى ميناء بانياس في سوريا.

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