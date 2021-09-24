اطلاق رواتب عدد من دوائر وزارة الداخلية

2021/09/24 | 10:39 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداعلن مصر الرافدين، اليوم الجمعة، عن توزيع رواتب منتسبي عدد من دوائر وزارة الداخلية عن طريق بطاقات الماستر كارد.

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