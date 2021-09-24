مدخل: حكايتي مع الفلسفة - نبيل عودة

2021/09/24 | 10:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نبيل_عودة درست الفلسفة في الاتحاد السوفييتي آنذاك في الجامعة الحزبية، المعروفة باسم (معهد العلوم الاجتماعية).



حظي السعيد ان أستاذ الفلسفة عرف كيف يدخلني لعالم الفلسفة الواسع، بتفكير متجرد من التعصب الغبي لأي موقف كان، طبعا للحيطان آذان، كما همس مرة لي أستاذ الاقتصاد السياسي، لذلك لم يتوسع بالشرح بل ألقى جملا لم يكن لها رابط بالموضوع، سجلتها في دفتري كما سجلت مختلف المحاضرات.



اليوم عندما أراجع تسجيلاتي اكتش ......





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