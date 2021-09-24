الخلية تعلن الإطاحة بثلاثة من أبرز تجار المخدرات (صورة)

2021/09/24 | 10:40 - المصدر: وكالة ناس

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خلية الإعلام الأمني===============الأمن الوطني يضبط (12) كغم من الكرستال ويلقي القبض على (3) من ابرز تجار المخدرات في المثنى.......................بعد ورود معلومات استخبارية عن تنقل ابرز ثلاثة تجار لمادة الكرستال بين محافظتي المثنى وبابل؛ شرعت مفارز جهاز الأمن الوطني بتكثيف جهدها الامني ومقاطعة المعلومات بناءً على موافقات قضائية؛ وتمكنوا بجهد مشترك بعد تحديد الاهداف من نصب كمين محكم اسفر عن إلقاء القبض عليهم ، وضبط بحوزتهم (12) كغم من مادة "الكرستال" المخدرة.

وقد جرى تدوين اقوالهم اصولياً، واعترفوا بتجارة المواد المخدرة بين المحافظات الجنوبية والوسطى، وتمت احالتهم الى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الاجراءات العادلة بحقهم.==============٢٤ أيلول ٢٠٢١

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