صالح يبحث مع خارجية فرنسا دعم العراق في مكافحة الإرهاب

2021/09/24 | 10:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أستقبل رئيس الجمهورية برهم صالح في محل إقامته في نيويورك، وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة.وذكر بيان رئاسي تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه “جرى، […]

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