الخفاجي: إدراج 163 مشروعاً ضمن صندوق إعمار ذي قار

2021/09/24 | 10:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – آمنة السلامياكد محافظ ذي قار ، اليوم الجمعة، وضع خطة للنهوض بمستوى الخدمات في المحافظة فيما اعلن إدراج 163 مشروعاً ضمن صندوق إعمار ذي قار.وأوضح محافظ ذي قار أحمد الخفاجي، في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع) ، أن "المحافظة عانت من إهمال كبير، وأنه لم يتم تنفيذ مشاريع خدمية حقيقية في المحافظة خلال السنوات الماضية".ووصف المحافظ أن"أغلب المشاريع التي نفذت في المحافظة سابقاً ، هي مشاريع غير جيدة" ، مضيفاً أن "إدارة المحافظة وضعت خطة للنهوض بمستوى الخدمات على مختلف المستويات".وأشار الى أنه "تم إدراج 163 مشروعاً ضمن صندوق إعمار ذي قار، وأن الشركات باشرت حالياً بتنفيذ هذه المشاريع"، مؤكداً أن "معظم المشاريع تركزت على البنى التحتية مثل الطرق والمواصلات ، إضافة الى قطاعات الماء والمجاري والكهرباء والتربية والصحة".ولفت المحافظ الى "مباشرة الشركات بالعمل بالمشاريع في مركز مدينه الناصرية والأقضية والنواحي التابعة لها ، وأن أغلب أسباب تلكؤ المشاريع منذ سنوات يعود الى الوزارات المعنية بتنفيذ تلك المشاريع، ومنها مجسر تقاطع سوق الشيوخ ، وأنه من المؤمل أن يتم إنجاز هذا المشروع المتلكئ خلال الفترة المقبلة".وتابع المحافظ أن "مجسر تقاطع سوق الشيوخ، تأخر بسبب سوء تنفيذ الشركة المنفذة للمشروع ، فضلاً عن تلكؤ العمل بمشروع مجاري الشطرة الكبير من قبل شركة عمراب الإيرانية الذي تسبب بمشاكل عديدة في مدينة الشطرة". وأكد المحافظ أن "العمل جار أيضاً من أجل إنجاز مستشفى الجبايش الذي بقي معطلاً بسبب سوء التنفيذ ، وأن خطة إعمار محافظة ذي قار يتم تمويلها من صندوق الإعمار".

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