2021/09/24 | 10:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال 3 تجار مخدرات بحوزتهم 12 كغم من الكريستال بالمثنى المركز الخبري الوطني.

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