داعش يصدر بيانا عقب قتله مواطنين كورد داخل اقليم كردستان

2021/09/24 | 10:44 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تبنى تنظيم داعش، الجمعة، الهجوم الذي طال عدد من المواطنين على طريق كلار - كفري ضمن ادارة كرميان شمال البلاد.

وتداولت تدوينات مقربة من التنظيم، بيانا منسوبا لداعش اطلع عليه NRT عربية (24 ايلول 2021)، جاء فيه ان "مسلحيه نفذوا مساء 21 من الشهر الجاري هجوماً على طريق كلار – كفري، ما أسفر عن مقتل شخصين إلى جانب إصابة عدد آخر بجروح".

وكان التنظيم قد نصب سيطرة وهمية على طريق كلار – كفري وقاموا بإيقاف المواطنين والتفتيش على هوياتهم، ثم قتلوا (جيگر خليفة) و(يوسف إحسان) وهما كورديان.



وجرحوا عددا آخر.

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