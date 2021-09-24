البنك المركزي يكشف تفاصيلا جزئية عن مواصفات وقروض شراء منظومات الطاقة الشمسية

2021/09/24 | 10:45 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

حدد البنك المركزي العراقي، اليوم الجمعة، فائدة منح القروض لشراء منظومات الطاقة الشمسية.

وقال نائب محافظ البنك المركزي إحسان الشمري خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الوطنية الخاصة بمبادرة البنك المركزي لغرض شراء منظومات الطاقة الشمسية: إن “القروض تكون بفائدة لا تزيد عن 1‎%‎ وهي تعتبر أشبه بالقروض معدومة الفائدة””، مشيراً الى أن “المنظومات الشمسية يجب أن تكون حسب المواصفات الأخيرة التي تضمن أن تكون المنظومات سهلة الاستعمال وذات استدامة ومواصفات وجودة عاليتين لاستخدامها من قبل المواطنين وسائر الأنشطة”.وأكد الياسري حسب البيان “قرب اطلاق المواصفات والقروض قريباً”، مشيراً الى أن “العام 2022 سيشهد نقلة نوعية وواضحة في تغيير سلوك الفرد العراقي في استخدام الطاقة المتجددة والطاقة الشمسية ليس على مستوى مؤسسات الدولة فقط ،وإنما ستشمل المنازل بل على مستوى المجمعات السكنية بقروض ميسرة وجميع الانشطة الصناعية والزراعية وغيرها”.وأوضح أن “البنك المركزي والمصارف المعنية ستكون جاهزة لاستقبال طلبات القروض ،وحتما سنشهد إقبالاً كبيراً على التقديم على هكذا قروض لاسيما وأنها ستكون نهاية لمعاناة المواطن من الانفاق على المولدات الأهلية وما تسببه من تلوث للهواء والسمع والذهاب الى منظومات الطاقة الشمسية التي تؤمن ساعات كافية وطاقة نظيفة ومؤمنة وبكلف أقل”.

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