2021/09/24 | 10:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الأعمار تصادق على تصاميم مدينة الفلوجة السكنية المركز الخبري الوطني.

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