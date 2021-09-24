كورونا بالشرق الأوسط.. العراق ثالث أعلى حصيلة وفيات والسعودية سابعة

2021/09/24 | 10:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في إحصاء جديد حول عدد الإصابات والوفيات من جراء جائحة فيروس كورونا المستجد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تبين أن 261 ألف و521 شخصا قد فارقوا الحياة نتيجة إصابتهم بمرض كوفيد- 19.

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