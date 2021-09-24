توجيه باحتجاز مواطن ظهر بفيديو يمارس العنف ضد ابنه

2021/09/24 | 10:54 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادوجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الخميس، باحتجاز مواطن ظهر في مقطع فيديو يمارس العنف ضد ابنه.وقال مكتب الكاظمي في بيان، إن “رئيس مجلس الوزراء وجه بتنفيذ الاجراءات القانونية، واحتجاز المواطن الذي ظهر في مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يمارس العنف ضد أحد أبنائه”.كما وجّه الكاظمي الأجهزة المختصة بـ”التحفظ على الطفل …

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