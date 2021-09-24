2021/09/24 | 10:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت 18 رصاصة على الأقل على سيارة سيرهي شيفير، أحد كبار مساعدي الرئيس الأوكراني زيلينسكي، الأربعاء في قرية ليسنيكي خارج كييف، فيما وصفته الشرطة بمحاولة "اغتيال".تقرير ماثيو تشانس، كبير المراسلين الدوليين لشبكة CNN.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد كيف نجا كبير مساعدي رئيس أوكرانيا من "محاولة اغتيال") نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد كيف نجا كبير مساعدي رئيس أوكرانيا من "محاولة اغتيال") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).