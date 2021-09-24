2021/09/24 | 11:02 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادفندت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، الانباء التي تحدثت عن تعرض الدفاتر الامتحانية لطلبة السادس الإعدادي إلى الاحتراق نتيجة حادثة في مبنى الوزارة وسط العاصمة بغداد.وقالت وزارة الداخلية، إن “صفحة أخبار وزارة التربية تداولت خبر نصه؛ أنباء عن احتراق دفاتر طلبة السادس الإعدادي بسبب اندلاع حريق داخل وزارة التربية في بغداد، والحقيقة أنّ مديرية …

ظهرت المقالة وزارة الداخلية تصدر بيان رسمي حول حريق في وزارة التربية أولاً على النور نيوز.

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