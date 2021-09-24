النفط يبلغ اعلى مستوى له خلال أكثر من شهرين

2021/09/24 | 11:02 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ اقتصادارتفعت اسعار النفط، اليوم الجمعة، الى أعلى مستوياتها في أكثر من شهرين، مدعومة بتنامي الطلب على الوقود وتراجع مخزونات الخام الأمريكية، إذ لا يزال الإنتاج متعثرا في خليج المكسيك بعد إعصارين.وقال محللون إن المخاوف بشأن الإمدادات دفعت الصناديق لتكوين مراكز أطول.وجرت تسوية خام برنت على ارتفاع 1.06 دولارا بما يعادل 1.4% إلى 77.25 …

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