الازدواجية البيروقراطية ورأسمالية الدولة السوفيتية - آسو كمال

2021/09/24 | 11:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#آسو_كمال الفصل الثاني عشر من كتاب الشيوعية الجديدةالازدواجية البيروقراطية ورأسمالية الدولةيتفق تروتسكي وتوني كليف ومنصور حكمت على أن النموذج السياسي للحزب والدولة البلشفية في زمن لينين نموذجأ شيوعيأ وليس لديه مشاكل أساسية، وأن الحكومة العمالية قد أنشئت، وأن هذا النظام السياسي قد تغير بعد لينين.



وعلى الرغم من اختلاف تفسيراتهم في إدخال سبب التغيير ونتائج التغيير، إلا أن العديد من هؤلاء الشيوعيين يعتب ......





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