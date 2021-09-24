ربي احمني من أصدقائي... - غسان صابور

2021/09/24 | 11:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#غسان_صابور ربــي احــمــنــي مـن اصــدقــائــي...ربي احمني من أصدقائي..



أما أعدائي..



فأنا أهتم بهم (ساحبا سيفه)..."الإمام علي" بعد عدة عقود من عمري..



وتجاربي الوجودية..



على دروب الحياة المختلفة..



من الأمكنة والأزمنة..



واختلاف الأشخاص الذين التقيت معهم أزمنة مختلفة..



ساعات معدودة..



أو أياما أو أشهرا..



أو سنينا طويلة..



رغم اختلاف افكارنا وحاجاتنا وتجاربنا..



من تقارب..



او اختلاف وجودي وفلسفي..



أو س ......





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