دراسة حديثة: الحوامل يعانين من كورونا حتى لو لم يصبن به

2021/09/24 | 11:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعات

أفادت دراسة حديثة إلى أن الحوامل يعانين من تداعيات مرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا، حتى في حال لم يصبن بالمرض أصلا.

وحللت دراسة المشيمة الخاصة بـ115 أما وضعن مواليدهن أثناء جائحة كورونا، ليجد الباحثون تشوهات جسدية بأكثر مما كانوا يتوقعون رؤيته قبل عام 2020.

وتضاعفت معدلات مشاكل المشيمة ثلاث مرات بين الأمهات المصابات بكورونا، لكن الغريب أن المشكلات هذه أيضا زادت لدى الحوامل اللاتي لم يصبن بالفيروس.

ويعتقد الباحثون أن السبب وراء ذلك هو الضغط النفسي الذي خلفته جائحة كورونا، مشيرين إلى أنه يمكن أن يؤدي إلى حدوث التهاب وتغيرات هيكلية في الجهاز الهيكلي.

وقال الباحث المشارك في الدراسة، والأستاذ في جامعة مانشستر، ألكسندر هيزل:" إن زيادة مشاكل المشيمة التي شهدناها أثناء الوباء أمر مثير للقلق".

ورأى أن الأمر بحاجة إلى إجراء مزيد من الدراسات لمعرفة الآثار التي يتسبب بها مرض "كوفيد-19"، ومع ذلك أكد أنه من الواضح أن المرض وضغوطه يتركان آثارهما على المشيمة.

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