2021/09/24 | 11:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شارك مندوب المملكة العربية السعودية

الدائم لدى الأمم المتحدة السفير

عبدالله بن يحيى ‏المعلمي، أمس، في

فعالية «متابعة الاجتماع الوزاري

لمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة»

المنعقدة على ‏هامش اجتماعات الدورة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المملكة العربية السعودية :ملتزمون بدعم الحكومة العراقية ‏برئاسة الكاظمي) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المملكة العربية السعودية :ملتزمون بدعم الحكومة العراقية ‏برئاسة الكاظمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).