2021/09/24 | 11:13 - المصدر: وكالة نون
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الدائم لدى الأمم المتحدة السفير
عبدالله بن يحيى المعلمي، أمس، في
فعالية «متابعة الاجتماع الوزاري
لمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة»
المنعقدة على هامش اجتماعات الدورة
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المملكة العربية السعودية :ملتزمون بدعم الحكومة العراقية برئاسة الكاظمي) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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