الطقس: 3 مناطق عراقية على موعد مع الامطار خلال الساعات المقبلة

2021/09/24 | 11:16 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشير حالة الطقس، الجمعة، إلى انخفاض في درجات الحرارة، مع هطول الأمطار في 3 مدن عراقية.

وذكر المتنبئ الجوي صادق عطية في تدوينة تابعها NRT عربية، (24 أيلول 2021)، إن "انخفاضا متوقعا بدرجات الحرارة تشــهده مدن وســــط وغرب وشمال البلاد، اعتبارا مــن اليوم الجمعة، حيث تودع درجـــات الــحرارة الاربعينية والاجواء تكون فيها خريفيــــة معتدلــة نهارا مع نسمات باردة قليلا خلال ساعات الصباح".

وأضاف عطية، انه "تستمر درجات الحرارة على حالها في مدن جنوب البلاد ومنها مدينة البصرة، وأن الانخفاض ما دون الاربعين مئوية متوقع يوم الاحد (مؤقتا)".

وتابع، أن "الرياح في كافة مدن البلاد تكون مابين جنوبية غربية وشمالية غربية معتدلة السرعة ( 20-30) كم بالساعة".

وبين عطية، أنه "في مدينة البصرة وميسان تكون الرياح ساكنـــة على فترات نهارا مما يزيد الشعور بالحرارة وارتفاع الرطوبة قليلا بالاجواء، ومن المتوقــــع أن تتحول خلال ساعات مابعد الظهيرة والمساء الى شمالية غربية خفيفة السرعة".

واسار الى إن "سحبا ركامية من المتوقع أن تتشكل في أجواء مدن نينوى واربيل ودهـوك والسليمانية، مع هطول زخات من الامطار في مناطق من شمال نينوى ودهوك وشمال اربيل خلال نهار ومساء الجمعة فقط".

N.A

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