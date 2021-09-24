ذي قار تعلن نهاية أزمة البنزين

2021/09/24 | 11:23 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلن محافظ ذي قار احمد الخفاجي، الجمعة، انتهاء ازمة شح البنزين في المحافظة.وذكر المكتب الإعلامي للمحافظ في بيان، وصل “النور نيوز” ان “المحافظ احمد غني الخفاجي تجول، مساء الخميس في عدد من شوارع مدينة الناصرية معلناً انتهاء ازمة شحة الوقود التي كان سببها تأخر وصول المنتج المستورد الى المؤانئ العراقية”.الخفاجي اكد انه …

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