عارضة أزياء تتعرض

2021/09/24 | 11:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت عارضة الأزياء الكندية ليندا إيفانغليستا أنها تعرضت "لتشوه لا يمكن تصحيحه" بسبب علاج تجميلي خضعت له قبل خمس سنوات، وأدى إلى عكس ما كانت تريد، مبررة بذلك ابتعادها عن الأضواء والحياة العامة.

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