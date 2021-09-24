رئيس العراق يبحث مع وزير خارجية فرنسا تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية

2021/09/24 | 11:25 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: بحث رئيس العراق برهم صالح، مع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريا، سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، بما فيها الاقتصادية والتجارية.جاء ذلك خلال استقبال الرئيس العراقي لوزير الخارجية الفرنسي، على هامش اجتماعات …

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