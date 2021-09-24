"المركزي" العراقي يحدد فائدة منح قروض شراء منظومات الطاقة الشمسية

2021/09/24 | 11:25 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: حدد البنك المركزي العراقي، اليوم الجمعة، فائدة منح القروض لشراء منظومات الطاقة الشمسية، والتي لا تزيد عن 1 بالمائة.وقال نائب محافظ البنك المركزي، إحسان الشمري خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الوطنية الخاصة بمبادرة البنك المركزي لغرض شراء …

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