2021/09/24 | 11:30 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أفادت هيئة السياحة في إقليم كردستان اليوم الجمعة بأن قرابة مليونين ونصف المليون سائح قصدوا الإقليم منذ مطلع العام، مبينة أن نسبة السياحة إلى الإقليم ارتفعت 31 بالمئة مقارنة بالأشهر الثمانية الأولى من العام المنصرم.

وقد ازداد عدد السائحين الوافدين إلى الإقليم وبشكل كبير مقارنة بالعامين الماضيين اللذين شهدا تفشي ظهور فيروس كورونا وفرض الحجر الصحي، وإغلاق المطارات والحدود.

وقد زاد هذا العدد بشكل كبير مقارنة بالعامين الماضيين من انتشار كورونا والحجر الصحي وإغلاق المطارات والحدود.

وفي الوقت الراهن تعتمد الدول التي تشهد حركة سياحية فحص فيروس كورونا والتطعيم باللقاح المضاد ضد الوباء كوثائق معتمدة على مستوى العالم.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (2.5 مليون سائح قصدوا اقليم كردستان منذ مطلع العام.. ارتفاع بنسبة 31% مقارنة بالعام الماضي) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (2.5 مليون سائح قصدوا اقليم كردستان منذ مطلع العام.. ارتفاع بنسبة 31% مقارنة بالعام الماضي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).