شاهد بالفيديو.. معلوف : بايدن سيصدر قرار حرب جديد لـ العراق

2021/09/24 | 11:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: bAXUV0W3z38

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